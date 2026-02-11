NOLA. Scuolabus senza assicurazione: mezzo sequestrato dalla Polizia Stradale

Proseguono i controlli sui veicoli adibiti al trasporto di persone. A Nola, la Polizia di Stato ha fermato uno scuolabus impiegato per il servizio di accompagnamento degli alunni degli istituti scolastici cittadini, riscontrando una grave irregolarità.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il mezzo circolava privo di copertura assicurativa, risultata scaduta nel gennaio 2026.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola hanno quindi disposto l’immediata sospensione dalla circolazione e il sequestro amministrativo del veicolo. Lo scuolabus è stato affidato in custodia all’Ente comunale proprietario, che dovrà provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa e al pagamento della sanzione prevista dalla normativa vigente.