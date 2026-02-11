Allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi, venti forti e mare agitato giovedì 12 febbraio

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, accompagnato da un’allerta per venti forti e mare agitato, valido dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di giovedì 12 febbraio.

Secondo il bollettino elaborato dal Centro Funzionale, sono previste precipitazioni e temporali anche di forte intensità a carattere locale, con possibili criticità idrogeologiche su gran parte del territorio regionale. Le aree maggiormente interessate includono la Piana Campana, Napoli e l’area vesuviana, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola Sorrentino-Amalfitana e il Cilento.

Contestualmente è atteso un rinforzo dei venti, inizialmente occidentali e in successiva rotazione verso nord-occidentali nel corso della giornata. Le raffiche potranno risultare localmente intense, contribuendo a condizioni di mare agitato e a possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Le condizioni meteo previste potrebbero determinare fenomeni di impatto al suolo, tra cui allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla saturazione dei terreni.

La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai piani comunali di protezione civile, con particolare attenzione alle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone maggiormente interessate dai venti forti.