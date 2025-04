Nola, Amministrative 2025. Luigi Caliendo annuncia la sua candidatura a sindaco “Ricostruiamo Nola: un cantiere politico aperto per la governabilità”

Nola – “Ricostruiamo Nola: un cantiere politico aperto per la governabilità”. Così ieri sera, Luigj Caliendo, ha annunciato ufficialmente a Villa Minieri, presente il padrone di casa, la sua candidatura alla guida della città ad una folta rappresentanza civica e politica .

“Una candidatura nata spontaneamente controcorrente per amore della mia città, di questo splendido territorio, senza padroni né padrini, resasi necessaria dopo aver constatato i tristi epiloghi delle ultime consiliature mai completate perchè bruscamente interrotte . – dichiara Caliendo – E’ un cantiere aperto per costruire insieme a chi vorrà un progetto politico programmatico fatto di pochi e concreti argomenti, per ridare a questa nostra comunità la dignità che merita“.

Un intervento quanto più unitario possibile che rivitalizzi “ il cuore “ della città: e chi meglio del dottore Caliendo può farlo vista l’eccellenza dell’opera che da anni assicura in quel reparto di Cardiologia presso il nosocomio di Santa Maria della Pietà?”. E’ stato questo il convinto plauso all’iniziativa – decisamente innovativa – dei numerosi partecipanti sia di riferimento a consiglieri Regionali che espressione di associazioni civiche territoriali, nonché di molti liberi cittadini.

Al momento sono almeno cinque le liste a sostegno del progetto, ma come più volte ribadito, il cantiere resta aperto a quanti vorranno condividere un percorso per il bene comune ed il rilancio della città.