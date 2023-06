NOLA. “”2 passi in città”, alla scoperta dei luoghi storici. Foto

Grande successo per la manifestazione “2 passi in città” tenutasi ieri a Nola. Come previsto i partecipanti si sono radunati in Piazza Giordano Bruno e con la guida dell’architetto, ricercatore e storico Maurizio Barbato, hanno avuto modo di scoprire alcuni luoghi storici della città poco noti o addirittura sconosciuti. Il percorso di quest’anno ha dato la possibilità di visitare il Palazzo Vincenti, il Palazzo di Città e l’antico edificio della Dogana. L’evento nato da un’idea della dott.ssa Carmen Siciliano, per la promozione del benessere psico-fisico in città, ha visto la partecipazione anche della Compagnia Teatrale Nolana Pipariello.