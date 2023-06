AVELLINO. Lavoratori licenziati domani protestano dinanzi ai cancelli della Denso

Dieci lavoratori della Denso sono stati licenziati nelle settimane scorse ritrovandosi senza lavoro. Domani, lunedì 12 giugno, in mattinata, ci sarà un primo sit-in di protesta da parte degli operai che hanno perso il posto di lavoro. Daranno vita ad una manifestazione pacifica davanti ai cancelli della fabbrica “per rivendicare i propri diritti e dire no ai licenziamenti”. A dare supporto ai lavoratori anche i rappresentanti sindacali del settore metalmeccanico, decisi a chiedere un incontro urgente con i vertici dell’azienda per far rientrare un provvedimento che crea ansia e preoccupazione nell’area industriale di Pianodardine.