L’avellana Francesca Pedalino: OSS all’Ospedale Moscati e candidata Consigliere Comunale con il Movimento 5 Stelle ad Avellino

Nel panorama dei candidati alla carica di consigliere comunale di Avellino spicca la figura di Francesca Pedalino, avellana di nascita e operatrice socio-sanitaria presso l’ospedale Moscati della città. La sua candidatura con il Movimento 5 Stelle, che sostiene Antonio Gengaro come candidato Sindaco, rappresenta un impegno diretto per la rinascita e il benessere della città.

La scelta di candidarsi con il Movimento 5 Stelle è stata dettata dalla volontà di mettere al centro delle proprie azioni politiche la salute e il benessere dei cittadini di Avellino. Essendo impegnata quotidianamente nell’assistenza e nella cura dei pazienti presso l’ospedale Moscati, Francesca Pedalino ha una consapevolezza diretta delle sfide e delle esigenze del sistema sanitario locale.

“La mia vita lavorativa si svolge ad Avellino e la mia città è parte integrante della mia identità e dei miei valori”, ha dichiarato Pedalino. “Ho deciso di candidarmi perché credo fermamente nella necessità di un’impegno concreto per la rinascita di Avellino. In particolare, sono profondamente motivata a lavorare per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini e per garantire loro un accesso equo e dignitoso alle cure mediche”.

Il Movimento 5 Stelle rappresenta per Francesca Pedalino un’opportunità per mettere in pratica i valori di trasparenza, partecipazione e attenzione ai bisogni della comunità. “Il Movimento 5 Stelle si batte da sempre per i diritti dei cittadini e per una gestione pubblica efficace e responsabile”, ha sottolineato Pedalino. “Sono convinta che attraverso un impegno attivo e concreto a livello locale, possiamo contribuire a costruire una città migliore per tutti”.

La candidatura di Francesca Pedalino rappresenta quindi un ponte tra la realtà quotidiana del mondo della sanità e l’azione politica per il bene comune. Con il suo impegno e la sua determinazione, si propone di portare avanti le istanze e le necessità dei cittadini avellinesi, contribuendo al processo di rinnovamento e sviluppo della città.