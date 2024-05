Forino (Av) : TAMMURRIANDO A FORINO. Ecco la SETTIMA EDIZIONE dal 5 al 7 Luglio

È da alcuni anni che amici forinesi uniti da valori di fratellanza e conoscenza, in maniera del tutto silente, cercano nel loro piccolo di darsi da fare per la Città di Forino. Niente di clamoroso, ma la semplicità di tutti i giorni . Quella semplicità che gli ha permesso di fondare un club Avellino Associazione il Lupo , in un piccolo , grande traguardo ottenuto come lo è quello che ormai da 7 anni portano avanti con l’organizzazione di TAMMURRIANDO A FORINO manifestazione culturale che negli ultimi anni sta riscuotendo ed attirando molta gente, molte persone provenienti da varie provincie della Regione Campania. Quest’ anno la manifestazione è stata programmata da venerdì 5 a Domenica Domenica 7 Luglio.Una tre giorni esplosiva dove si prevede VENERDÌ 5 LUGLIO inizio serata con DJ MARMY a seguire il Gruppo dei KALIMMA in tour, SABATO 6 LUGLIO inizio serata con DJ MARMY a seguire a il Gruppo A ‘PARANZA RO’ LIONE, poi LUCA FRISETTI and BOYS, infine DOMENICA 7 LUGLIO inizio con DJ MARMY a seguire LA COMPAGNIA PAGANESE. Nell’ ambito della kermesse si potranno degustare succulenti prodotti enogastronomici locali. Daniele Biondi