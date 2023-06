Festival ”Le voci di Napoli”. VIII Edizione, luci sui giovan. Musica, Moda, Spettacolo e Solidarietà nella città dei gigli

Si svolgerà Venerdì 16 Giugno a partire dalle 20:30 in Piazza D’uomo a Nola, la manifestazione “Le Voci di Napoli “Musica, Moda, Spettacolo e Solidarietà. La kermesse, giunta all’ottava edizione è ideata e curata dall’artista Angelo Iannelli ed organizzata dall’associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con il Comune di Nola e con il patrocinio morale di Telethon. A presentare la serata con Angelo Iannelli, ci saranno: Erennio De Vita, Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella con le miss: Mara Mollo e Lucia Schettino. La manifestazione inserita nel cartellone del Giugno Nolano, vuole valorizzare i giovani talenti campani e mostrare al mondo la grande bellezza del canto. Cornice più bella non poteva esserci per le voci più interessanti del panorama regionale e nazionale, saliranno sul prestigioso palco di Piazza D’uomo: Miky Petillo, Andrea Facciuti, Luca Blindo, Francesco Montuori, Emanuele Matrullo, Francesco Cellamare, Gennaro Morra, Valeria Grazioso, Sara Tammaro, Eangle One, Giuseppe D’angelo, Enzo Borriello, Emyra e Rosella Monaco. A giudicare le esibizioni dei cantanti una giuria di qualità assoluta, composta da Marco Sentieri cantautore italiano ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ”Billy”. Bruno Lanza autore commediografro e musicista, nella sua vasta produzione troviamo composizioni per Andrea Bocelli , Nino D’angelo , Gigi Finizio e tanti altri. Lucia Cassini , cantante e attrice partenopea definita la totò in gonnella , tra le sue canzoni famosi al mondo da ricordare “ balla , balla, balla , Concetta” Ida Rendano, cantante, attrice teatrale e showgirl italiana, interprete della canzone napoletana, Pietro Di Palma editore radiofonico presso Radio One stereo.

Ricco il parterre degli ospiti della serata , la vincitrice della passata edizione del Festival Rubina Della Pietra, l’Accademia di moda Maria Mauro, Jariel Gabriele Bonomo e i suoi abiti , i campioni tangheri argentini :Francesco Menichini e Antonella Devastato ,le scuole di ballo: Dancing Stars – Milonga e Passione Danza, l’artista Aigul Duischeeva con i suoi giochi di luce , non mancherà la bellezza con le miss: Vanya Scarpato, Valentina Brusciano, Martina Vanzanella , Maria Pirozzi, Lucia Pia Vitolo e Leopaldi Manuela, Invitati per assistere la serate ragazzi speciali e associazioni di promozione sociale, attesa la presenza di diversi sindaci , di artisti, musicisti e appassionati . Media partner : Video Nola, Capri Event, TVA , Campania Felix TV, TV Club Economy , Cinema oggi Web Tv; Bla, Bla, Bla Tv, Pio Angillotti, Radio Punto Zero, Radio Stereo One e tante altre a sorpresa , e ancora ; Beauty Center di Telese, Enzo Nocerino Beauty Center, Sistema Casa Immobiliare , Futura Service, Rainone Fiori, Terre Pompeiane con il brand babare’ e pasticceria Gallucci di Nola . Alcuni riconoscimenti sono stati realizzati dall’artista Luigi Calì. Sarà una serata ricca di emozioni tra musica, spettacolo e solidarietà.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius