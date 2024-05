Carife (AV), elezioni comunali la sfida tra Margherita Di Giorgio e Antonio Manzi.

La presentazione delle liste nella sala del Consiglio Comunale.

Il 26 maggio 2019 i cittadini di Carife furono chiamati alle urne e fu eletto a Sindaco Antonio Manzi e Margherita Di Giorgio fu eletta a vice- Sindaco.

Oggi 11 maggio 2024, presso la sala del Consiglio Comunale, tra tanti sorrisi, entusiasmo, sogni e speranze, sono state presentate in mattinata, due liste entrambe civiche, che si affronteranno il prossimo 8 e 9 giugno 2024.

La prima ad essere presentata, è stata quella del sindaco uscente Manzi, con il simbolo “ Impegno comune per Carife “composta da 9consiglieri, di cui, 3 donne e 6 uomini, con Antonio Manzi candidato a sindaco.

La seconda, ad essere presentata è stata quella di Di Giorgio, con il simbolo “Carife nel Cuore“ composta da 10 uomini e 1 donna Margherita Di Giorgio, candidata a sindaco. Entrambi i candidati attuali a sindaco di Carife, nella votazione del 26 maggio 2019, furono eletti nella stessa lista civica “ Il Campanile “, e che oggi si sfidano in campo contrapposto.

Con loro, ci sono 19 aspiranti consiglieri comunali ( per 10 posti disponibili), divisi nelle due liste depositate oggi 11 maggio con l’imprimatur dell’Ufficio elettorale, prima del passaggio nella commissione elettorale circondariale, per il via definitivo.

I programmi in sintesi dei due candidati.

Antonio Manzi “ Dopo cinque anni di amministrazione attenta e misurata, il nostro programma per il prossimo quinquennio si impegna a continuare su questa strada con progetti concreti e obiettivi chiari per il miglioramento continuo di tutta la comunità. Ci impegniamo a garantire che ogni area del nostro Comune prosegua nel suo percorso di crescita, miglioramento e rafforzamento di quanto già realizzato in questi complessi anni di governo. L’intento generale, nella convinzione di proseguire il mandato che i nostri concittadini e le nostre concittadine ci hanno affidato con fiducia, mira a valorizzare ancora di più il ruolo attivo di chi amministra. Questo proposito nell’ottica, non solo di rafforzare la coesione sociale, ma assicurando che le voci di tutti e tutte siano ascoltate e considerate in ogni fase decisionale. La nostra convinzione è che la chiave per un progresso duraturo e inclusivo risieda nella possibilità di rendere ogni individuo un vero attore del cambiamento positivo nella nostra comunità “.

Margherita Di Giorgio :” Il nostro programma, innanzitutto come sempre è il decollo del MAC ( Museo Archeologico della Baronia ), che fu inaugurato nel 2019, ma che è ancora in una fase di stasi. Poi, abbiamo in programma la costruzione di un parco pluviale per la rivalutazione del fondo Valle Ufita, con annesse infrastrutture che possano così poi diciamo portarci anche ad entrare nella piattaforma logistica e abbiamo come terzo ed ultimo punto l’ultimazione di tutti i lavori pubblici già cominciati nell’amministrazione guidata da mio padre Carmine, quando ricoprì la carica di Sindaco di Carife, di cui Manzi è stato vice-sindaco per venti anni, che purtroppo sono in una fase di stallo. E Che, sono stati anche la causa della mia rottura con l’amministrazione Manzi. Questi sono i punti focali, oltre alla costruzione di una casa albergo, proprio in virtù del fatto, che noi vogliamo rivalutare il decollo del MAC “

Agli elettori carifani, la scelta.

Carmine Martino