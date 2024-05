Crollo al Centro Commerciale Campania: momenti di paura senza Feriti

Intorno alle ore 22.00 di sabato 11 maggio 2024, al Centro Commerciale Campania di Marcianise, si è verificato un improvviso crollo nelle vicinanze dell’area food, scatenando momenti di paura tra i presenti. Secondo le prime informazioni, la parte interessata è stata una porzione della controsoffittatura nelle vicinanze della Piazza Campania, in prossimità della gelateria.

Il crollo è avvenuto in un momento di affluenza di ragazzi, tipico dell’orario serale in cui i negozi del centro commerciale chiudono ma l’area ristorazione rimane aperta. La situazione ha provocato un fuggi fuggi generale tra coloro che si trovavano nell’area colpita dal cedimento.

Immediatamente dopo l’incidente, il personale di sicurezza del centro commerciale ha provveduto a delimitare la zona colpita con transenne, per garantire la sicurezza del pubblico presente. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per valutare la situazione e adottare eventuali misure di sicurezza.

Fortunatamente, al momento del crollo non sono stati segnalati feriti. Tuttavia, l’evento ha evidenziato l’importanza di una costante vigilanza e manutenzione delle strutture pubbliche, soprattutto in luoghi ad alta frequentazione come i centri commerciali.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause del crollo al fine di adottare eventuali provvedimenti per evitare simili incidenti in futuro e garantire la sicurezza dei visitatori del Centro Commerciale Campania.