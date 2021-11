Neonati in overdose: è ancora allarme.

Da diversi anni, in tutta Italia, è stato lanciato l’allarme. In tutta Italia, da nord a sud: troppo spesso, negli ospedali venivano ricoverati neonati in overdose. Le ultime notizie di cronaca ci portano a Palermo, dove nel giro di pochissimi giorni, sono stati tre i neonati ricoverati per overdose. Tre. Finiti in terapia intensiva, in condizioni gravissime. La cosa grave è che non si spiega come, bambini così piccoli, abbiano potuto avere accesso a certe sostanze, tanto da poterle ingerire, da trascinarsele alla bocca come tipicamente fanno i bambini così piccoli con tutto quello che trovano in giro per casa. In una delle case, oltretutto, sono state trovate armi, una pistola, in giro per casa, come fosse una cosa normale, con dei bambini piccoli. Non si spiega, per altro, come mai debbano succedere sempre episodi così gravi, prima che un genitore sia considerato idoneo o no a crescere un bambino.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo