Nella domenica dedicata alle mamme, la prevenzione di Amos Partenio a San Giuseppe Vesuviano

Si è tenuta ieri, domenica 8 maggio, una nuova giornata dedicata alle prevenzione del tumore al seno con Amos Partenio a San Giuseppe Vesuviano (NA).

Presso l’Oratorio della Parrocchia “Santa Maria La Pietà” sono stati organizzati gli ambulatori delle visite senologiche gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace insieme alle volontarie dell’associazione.

A tutte le donne che hanno partecipato all’iniziativa è stato donato un piccolo omaggio floreale per celebrare la festa della mamma.

Al parroco Don Francesco Feola, invece, è stata donata la maglietta dell’Ottava Camminata Rosa che si terrà il prossimo 18 settembre.

L’Amos Partenio ringrazia ancora una volta quanti hanno preso parte all’iniziativa, in particolare il dottor Iannace per la sua instancabile azione di prevenzione sul territorio, Don Francesco Feola per l’ospitalità, l’associazione TASK per la collaborazione e la nostra amica e volontaria Elisa Prisco che, insieme alla sua famiglia e in particolare alla sua mamma, ha organizzato una meravigliosa accoglienza.

Un grazie speciale a tutti coloro che continuano a seguirci e a credere nella prevenzione. Per i prossimi appuntamenti, seguite le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.

