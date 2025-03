Napoli, terrore a Porta Capuana: minaccia i condomini con una spada e un martello, arrestato

Attimi di paura in un condominio di Porta Capuana, a Napoli, dove un 52enne ha minacciato e tentato di aggredire due vicini con un bastone, un martello e una spada. L’uomo si è poi barricato in una portineria prima di essere bloccato e arrestato dalla polizia.

La lite e le minacce

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando alcuni residenti hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo che stava minacciando i condomini con atteggiamenti violenti e aggressivi. Secondo le testimonianze, il 52enne, già noto per episodi simili, avrebbe prima brandito un bastone, minacciando due persone, per poi tentare di colpirle con un martello e una spada.

L’arresto e il ritrovamento delle armi

All’arrivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo si era già barricato all’interno della portineria dell’edificio, nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Dopo essere stato bloccato, la polizia ha perquisito il locale, trovando due spade – di cui una da cerimonia – un martello e un bastone.

Il 52enne è stato quindi arrestato con le accuse di atti persecutori e minacce aggravate. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire se l’uomo abbia compiuto gesti simili in passato e per accertare la provenienza delle armi rinvenute.