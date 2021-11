NAPOLI. Santa Lucia: minaccia un ausiliare del traffico, denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nazario Sauro per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un ausiliare del traffico che ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente dal proprietario di un’auto in sosta nei parcheggi con strisce blu sprovvista del tagliando di pagamento.

Gli operatori hanno denunciato l’aggressore, un 22enne di Mugnano di Napoli, per minaccia ad incaricato di pubblico servizio.

adsense – Responsive – Post Articolo