Napoli, in sella ad un cavallo corre nel traffico della Sanità. Video inviato al deputato Borrelli: “Crudeltà inaccettabile ai danni dell’animale. Incosciente rischia di causare seri danni anche a passanti e automobilisti”

Le immagini di un giovane che in sella ad un cavallo percorre le strade della Sanità al galoppo accompagnato da una serie di scooter strombazzanti, sono state segnalate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Come audio di accompagnamento, un classico di Ennio Morricone che richiama ai film western che, tuttavia, nulla hanno a che vedere con il contesto nel quale sono state girate le immagini.

“Le crudeltà sugli animali sono purtroppo in continuo aumento, così come l’ignoranza e la stupidità di molti soggetti che non si rendono neanche conto dei danni che possono arrecare anche a terze persone che li incrociano per strada. In questo caso a scuotere il cavallo non c’è solo lo stolto cavaliere ma anche un codazzo di scooter che alimentano la sua paura. Una violenza vera e propria che gli stupidi scambiano per bravate, ma così non è. Per non pensare a quelli che potrebbero essere i danni cagionati a cose o persone dalla perdita di controllo del cavallo che potrebbe imbizzarrirsi. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per identificare questo soggetto e sanzionarlo come merita”. Questo il commento di Borrelli.