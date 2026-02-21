NAPOLI E I BEATLES: IL 25 FEBBRAIO RINASCE IL VIALE “JOHN LENNON E GEORGE HARRISON” AL VOMERO

Il prossimo 25 febbraio 2026, Napoli tornerà a rendere omaggio alla memoria di John Lennon e George Harrison. Nel cuore del quartiere Vomero/Arenella, all’interno del Parco Marco Mascagna, da martedì sarà visibile la nuova targa del viale pedonale dedicato ai due leggendari componenti dei Beatles.

La rinascita del viale avviene in una data fortemente simbolica: l’ottantatreesimo anniversario della nascita di George Harrison. L’iniziativa nasce come risposta civile e artistica a seguito dell’ennesimo atto di vandalismo che, nei mesi scorsi, aveva portato alla distruzione della precedente targa per la quarta volta in poco meno di trent’anni. Lo sdegno della cittadinanza si è trasformato in una straordinaria ondata di affetto, culminata in un’operazione di riqualificazione urbana e artistica che ha coinvolto attivamente la comunità partenopea.

A firmare l’opera è Ruben D’Agostino, noto “artivista” (artista-attivista) e da anni in prima linea nelle battaglie contro il degrado urbano. La nuova targa non è un semplice segnale toponomastico, ma un’opera d’arte che fonde l’iconografia leggendaria dei Beatles con il tessuto sociale di Napoli. L’immagine raffigura John e George mentre attraversano le strisce pedonali, citando la celebre copertina dell’album Abbey Road (1969), ma con un’ambientazione che richiama esplicitamente gli scorci del Parco Mascagna.

La dichiarazione di Ruben D’Agostino:

“Con questa opera ho voluto creare un ponte ideale tra Liverpool, Londra e Napoli. Citare Abbey Road significa toccare il midollo osseo della cultura pop mondiale, ma trasportare John e George nel cuore del Vomero è un atto di riappropriazione degli spazi comuni. Ogni volta che il degrado prova a cancellare la bellezza, noi risponderemo con l’arte. Questo viale appartiene ai cittadini, ai sognatori e a chiunque creda che la memoria non possa essere scalfita dal vandalismo. È un regalo alla città, nato dal basso, per ricordare che Napoli è – ed è sempre stata – una capitale internazionale della cultura”

La storia di un primato mondiale

Il viale vanta una storia prestigiosa, iniziata nel 1995 su intuizione del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, tra i più autorevoli e prolifici biografi italiani dei Beatles e autore del recente volume “I Giorni di Lennon. Da musicista a leggenda”(Diarkos Editore). Grazie a una petizione che raccolse migliaia di firme in tutto il mondo e al supporto dei Beatlesiani d’Italia Associati, nel marzo 1998 fu inaugurato il Viale John Lennon, il primo spazio pedonale al mondo dedicato al fondatore della band. Nel 2001, a seguito della scomparsa di George Harrison, l’Associazione Favola Rock avviò l’iter per l’attuale co-intitolazione, rendendo questo angolo di Napoli l’unico viale al mondo dedicato congiuntamente ai due artisti scomparsi.

La nuova opera di Ruben D’Agostino sarà visibile al pubblico dal 25 febbraio 2026, restituendo dignità e visione internazionale a uno degli snodi pedonali più amati della Municipalità Vomero-Arenella.