Nuova disciplina urbanistica in Campania: ad Avellino il confronto tra istituzioni, professioni e imprese sul Regolamento n. 3/2025

Il prossimo 26 febbraio, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’evento formativo organizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Avellino, gli Ordini professionali, ANCE Avellino e le associazioni di categoria, dal titolo: “Il governo del territorio e la nuova disciplina urbanistica – Il Regolamento n. 3/2025 in attuazione della Legge Regionale n. 5/2024”. L’iniziativa rappresenta un momento di alto profilo istituzionale e tecnico, finalizzato a favorire un’applicazione condivisa ed efficace della nuova normativa urbanistica regionale, con particolare attenzione agli strumenti di pianificazione, alla semplificazione procedurale e alla qualità dei processi di trasformazione del territorio. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Seguiranno gli interventi introduttivi di Giuseppina Cerchia, Dirigente della Provincia di Avellino, e di Antonio Pellegrino, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale. Le relazioni tecniche saranno affidate a: Gianfranco Guarino, Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino; Alberto Romeo Gentile, Direttore Generale della Regione Campania; Emma Buondonno, Docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Roberto Gerundo, Professore dell’Università degli Studi di Salerno. Modererà i lavori Stefania Lup, Responsabile della Formazione Tecnica della Provincia di Avellino. A seguire è prevista una tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti di ANCE, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria, finalizzata ad approfondire gli aspetti applicativi del Regolamento n. 3/2025 e a promuovere un confronto operativo tra istituzioni, professionisti e imprese.

«La nuova disciplina urbanistica regionale impone un cambio di passo culturale prima ancora che tecnico. Come Ordine professionale intendiamo offrire un contributo concreto e qualificato affinché il Regolamento n. 3/2025 diventi uno strumento realmente efficace per governare le trasformazioni del territorio. È fondamentale rafforzare la sinergia tra istituzioni, professionisti e imprese per garantire qualità, trasparenza e sostenibilità nei processi di pianificazione. Questo Protocollo d’Intesa rappresenta un passo significativo verso una visione condivisa e responsabile dello sviluppo della nostra provincia», lo dichiara il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino, Arch. Vincenzo de Maio

(Comunicato stampa)