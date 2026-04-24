Napoli: Consegnate le ricompense ai militari dell’Arma dei Carabinieri

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la sede del comando provinciale Carabinieri di Napoli, la cerimonia di consegna delle ricompense ai militari dell’Arma dei Carabinieri distintisi in significative attività di servizio.

L’evento, presieduto dal Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Francesco Gargaro, si è tenuto nello storico “Chiostro del Pozzo”, alla presenza di numerosi Ufficiali, Comandanti di Reparto e rappresentanze dei militari dei reparti dipendenti.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti encomi semplici ed elogi a numerosi militari che si sono distinti per l’elevata professionalità, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio dimostrati in articolate operazioni di polizia giudiziaria e di controllo del territorio.

I riconoscimenti hanno riguardato, tra l’altro complesse indagini contro reati nella pubblica amministrazione, concluse con numerosi provvedimenti cautelari e sentenze di condanna;

attività investigative che hanno portato alla cattura di latitanti inseriti tra i più pericolosi;

operazioni di contrasto alla criminalità organizzata di tipo camorristico e ‘ndranghetista;

indagini su traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, truffe e reati contro il patrimonio;

interventi di soccorso pubblico di particolare rilevanza.

Tra i reparti maggiormente interessati dai riconoscimenti figurano il Nucleo Investigativo di Napoli, protagonista di importanti operazioni concluse con arresti e sequestri, nonché le Compagnie territoriali operanti nelle aree di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria e Castello di Cisterna, impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata.

Un elogio è stato inoltre conferito a militari del Nucleo Informativo di Napoli per l’attività di analisi info-operativa che ha consentito l’emissione di numerose interdittive antimafia nei confronti di società riconducibili a contesti criminali.

Nel corso della cerimonia sono state altresì consegnate ricompense attribuite da altre Legioni Carabinieri, tra cui “Lazio”, “Lombardia” e “Sicilia”, a testimonianza del valore espresso dai militari anche in contesti operativi nazionali.

La cerimonia si è conclusa in un clima di profondo senso istituzionale, ribadendo il costante impegno dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa della legalità.