Forino (Av): La cittadina dei Sette Colli “si regala” ANNA TATANGELO in Concerto per la Festa del Patrono San Nicola

Grande evento a Forino in occasione dei festeggiamenti dedicati al Patrono San Nicola. La cittadina dei Sette Colli si prepara ad accogliere la celebre cantante pop Anna Tatangelo, che si esibirà lunedì 10 agosto alle ore 22:00 in Piazza Tigli.

Tantissimo si può dire di Anna Tatangelo, artista che in oltre vent’anni di carriera ha collezionato numerosi successi e prestigiosi riconoscimenti. Nata a Sora il 9 gennaio 1987, ha iniziato giovanissima il suo percorso musicale, vincendo nel 2001 l’Accademia della Canzone di Festival di Sanremo.

Da quel momento, la sua ascesa è stata inarrestabile: ben otto partecipazioni al Festival, con un primo posto tra le Nuove Proposte nel 2002 con Doppiamente fragili, un terzo posto nel 2005 con Ragazza di periferia, il successo nella categoria Donne nel 2006 con Essere una donna (anche terza nella classifica generale) e il secondo posto nel 2008 con Il mio amico.

L’artista ha preso parte anche a tre edizioni del Summer Festival con i brani Muchacha, Inafferrabile e Chiedere scusa. Numerosi i premi ricevuti, tra cui il Premio della Critica Mia Martini, i Venice Music Awards e i Wind Music Awards. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 8 milioni di copie, ottenendo 8 dischi di platino e 21 dischi d’oro, con l’ultimo riconoscimento arrivato il 22 aprile di quest’anno.

Tra i suoi successi più amati figurano Libera, Essere una donna, Ragazza di periferia, Il mio amico, La più bella, Un nuovo bacio, Il mondo è mio (colonna sonora italiana di Aladdin) e Doppiamente fragili.

Artista versatile, si è distinta anche in televisione come giudice di X Factor e conduttrice de I migliori anni accanto a Carlo Conti. Numerose anche le collaborazioni, tra cui quelle con Gigi D’Alessio, Claudio Baglioni, Achille Lauro, Boss Doms, Geolier e Gemitaiz.

A Forino raccoglierà l’importante eredità di Silvia Mezzanotte, ultima artista donna protagonista sul palco forinese nell’agosto 2009.

Daniele Biondi