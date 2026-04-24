Nola, allarme topi nel rione Gescal: residenti chiedono interventi urgenti

NOLA – Cresce la preoccupazione nel rione Gescal, dove numerosi residenti segnalano una presenza sempre più diffusa di roditori. La situazione, secondo quanto riportato dalla pagina social “Noi che amiamo Nola”, sarebbe particolarmente critica nella zona di via Carlo Cattaneo.

Le segnalazioni si sono intensificate nelle ultime ore, soprattutto nei pressi del civico 13, Isola B, dove i cittadini parlano di una presenza costante di topi tra marciapiedi, cortili e aree comuni. Una condizione che sta creando disagio e timori, in particolare tra le famiglie con bambini.

Alcuni residenti raccontano di aver limitato le uscite, anche solo per scendere sotto casa, proprio a causa della frequente presenza dei roditori. Oltre al disagio quotidiano, cresce anche l’attenzione sul fronte igienico sanitario, con il timore che la situazione possa degenerare e comportare rischi per la salute pubblica.

Dal quartiere arriva una richiesta chiara: un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. I cittadini sollecitano operazioni di derattizzazione mirate e una maggiore attenzione alla manutenzione e al decoro urbano, ritenuti fondamentali per affrontare il problema.

Intanto, tra i residenti aumenta il senso di disagio e si attende una risposta concreta da parte delle istituzioni per riportare sicurezza e vivibilità in una delle zone più popolose della città.