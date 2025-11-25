Mugnano, maschio di Chow Chow ritrovato in Viale De Lucia: il proprietario lo recupera. Si cerca anche la femmina della stessa razza smarrita a Quadrelle

Mugnano – Sospiro di sollievo nel pomeriggio in Viale De Lucia, dove è stata segnalata la presenza di un cane di razza Chow Chow, la nota razza di origine cinese, apparso ferito e spaesato nei pressi di uno studio veterinario. In un primo momento si era ipotizzato un possibile caso di abbandono, ma la situazione si è chiarita rapidamente, grazie alla nostra segnalazione il proprietario è riuscito a ritrovarlo: il cane non era stato lasciato volontariamente, bensì si era smarrito insieme ad un esemplare femmina della stessa razza.
L’esemplare maschio si era infatti allontanato da Quadrelle insieme a un secondo cane della stessa razza, una femmina. I due animali, compagni abituali, si erano allontanati dal contesto domestico facendo perdere le proprie tracce. Il maschio è stato rintracciato a Mugnano, riconosciuto e recuperata dal proprietario, che ha potuto riportarla in sicurezza a casa.
Resta invece ancora disperso la femmina, che non è stata individuata e potrebbe trovarsi:
✅ nei dintorni di Quadrelle
✅ lungo il tragitto tra Quadrelle e Mugnano
✅ in zone limitrofe di campagna o aree residenziali
Per questo motivo si invita la popolazione dei comuni vicini a prestare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti.
Descrizione del cane ancora smarrito:
- razza: Chow Chow
- sesso: femmina
- compagno abituale del maschio ritrovato
- potrebbe essere spaventata e disorientata
Chi dovesse avvistarla è pregato di:
contattare immediatamente la redazione o le autorità locali.
indicare posizione e direzione di allontanamento
evitare di inseguirla per non farla scappare
Proseguono le ricerche della femmina, con l’auspicio che possa essere ritrovata e ricongiunto al più presto alla famiglia e alla compagno di sempre.