Mugnano, maschio di Chow Chow ritrovato in Viale De Lucia: il proprietario lo recupera. Si cerca anche la femmina della stessa razza smarrita a Quadrelle

Mugnano – Sospiro di sollievo nel pomeriggio in Viale De Lucia, dove è stata segnalata la presenza di un cane di razza Chow Chow, la nota razza di origine cinese, apparso ferito e spaesato nei pressi di uno studio veterinario. In un primo momento si era ipotizzato un possibile caso di abbandono, ma la situazione si è chiarita rapidamente, grazie alla nostra segnalazione il proprietario è riuscito a ritrovarlo: il cane non era stato lasciato volontariamente, bensì si era smarrito insieme ad un esemplare femmina della stessa razza.

L’esemplare maschio si era infatti allontanato da Quadrelle insieme a un secondo cane della stessa razza, una femmina. I due animali, compagni abituali, si erano allontanati dal contesto domestico facendo perdere le proprie tracce. Il maschio è stato rintracciato a Mugnano, riconosciuto e recuperata dal proprietario, che ha potuto riportarla in sicurezza a casa.

Resta invece ancora disperso la femmina, che non è stata individuata e potrebbe trovarsi:

✅ nei dintorni di Quadrelle

✅ lungo il tragitto tra Quadrelle e Mugnano

✅ in zone limitrofe di campagna o aree residenziali

Per questo motivo si invita la popolazione dei comuni vicini a prestare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti.

Descrizione del cane ancora smarrito:

razza: Chow Chow

sesso: femmina

compagno abituale del maschio ritrovato

potrebbe essere spaventata e disorientata

Chi dovesse avvistarla è pregato di:

contattare immediatamente la redazione o le autorità locali.

indicare posizione e direzione di allontanamento

evitare di inseguirla per non farla scappare

Proseguono le ricerche della femmina, con l’auspicio che possa essere ritrovata e ricongiunto al più presto alla famiglia e alla compagno di sempre.