Afragola: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne di Afragola, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Napoli ad Afragola, hanno notato un uomo a bordo di un’auto parcheggiata mentre cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 35enne, trovandolo in possesso di circa 23 grammi di hashish, di circa 5 grammi marijuana e 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il taglio della sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.