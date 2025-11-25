Mugnano, cane abbandonato davanti a uno studio veterinario: segnalazione e appello alle autorità

Mugnano – Nuova segnalazione di presunto abbandono animale nel comune di Mugnano, dove un cane sarebbe stato lasciato nei pressi di uno studio veterinario situato in Viale De Lucia. L’animale, secondo quanto riferito da cittadini del posto, si troverebbe in condizioni di salute precarie e avrebbe urgente necessità di cure.

Non è ancora chiaro se il cane sia stato abbandonato volontariamente o se si sia smarrito, ma le condizioni in cui è stato trovato hanno destato preoccupazione. Chi ha lanciato l’allarme ha rivolto un appello alle autorità competenti, chiedendo l’intervento degli organi preposti al recupero e alla tutela degli animali, affinché l’animale possa ricevere assistenza veterinaria e sicurezza.

La presenza del cane in quella zona potrebbe far pensare a un tentativo di abbandono mascherato, nella speranza che qualcuno se ne occupasse, ma solo le verifiche delle autorità potranno fare chiarezza sull’accaduto.

Si invita chiunque abbia visto l’animale, lo riconosca o disponga di informazioni utili a contattare la polizia locale, il servizio veterinario dell’ASL o le associazioni del territorio.

Restano alta l’attenzione e la sensibilità dei residenti, che ancora una volta segnalano un fenomeno purtroppo ricorrente: l’abbandono di animali in difficoltà.