Mugnano del Cardinale (AV) – Festeggiato ieri don Giuseppe Autorino

eri il Rettore del Santuario di Santa Filomena nonché parroco di Mugnano del Cardinale ha voluto pregare con tutta la comunità per ringraziare il Signore per il suo 16° anniversario di sacerdozio. Il Santuario era gremito, rispettando la normativa anticovid, e tantissimi fedeli hanno partecipato alla Santa Messa delle 19. Una Celebrazione a tratti commovente sia per l’omelia del Rettore che ha voluto ricordare chi lo ha preceduto ed accompagnato, proprio lì nel Santuario, a celebrare la sua prima messa, il 26 novembre 2005. Un ricordo dunque per don Giovanni Braschi, don Giovanni Picariello, per padre Agostino Acierno. Un ringraziamento alla comunità che lo supporta e che sta crescendo:”La nostra comunità è ricca di intelligenza, di capacità, possiamo solo migliorare”. Poi, un fedele, Raffaele ha letto una toccante lettera di ringraziamento da parte della Comunità per tutto quanto ciò che don Giuseppe fa, ogni giorno. Al termine della Celebrazione una piccola parentesi conviviale, organizzata dai fedeli, ha concluso questa giornata di festa.

adsense – Responsive – Post Articolo