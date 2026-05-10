Mugnano del Cardinale, successo per Dominic Saveriano al concorso internazionale di Bracigliano

MUGNANO DEL CARDINALE – Un nuovo e importante traguardo nel mondo della musica per il giovane talento Saveriano Dominic, che si è distinto al prestigioso concorso musicale internazionale “Francesco Cardaropoli”, svoltosi a Bracigliano, conquistando il primo posto nella categoria chitarra con il brillante punteggio di 96/100.

Saveriano Dominic, allievo del professor Giuseppe Copia e studente del secondo anno del Liceo Musicale “Albertini” di Nola, ha saputo emozionare e convincere la commissione esaminatrice grazie alla sua preparazione tecnica, alla sensibilità artistica e alla maturità musicale dimostrata durante l’esibizione.

Il giovane musicista si conferma così una delle promesse più interessanti del panorama musicale giovanile, portando in alto il nome di Mugnano del Cardinale in un contesto internazionale di grande prestigio.

Il concorso “Francesco Cardaropoli”, giunto alla sua nona edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati ai giovani talenti della musica e richiama ogni anno partecipanti provenienti da diverse realtà italiane ed estere.