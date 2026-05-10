GIRO D’ITALIA. Magnier concede il bis a Sofia: Milan ancora battuto in volata

Il francese della Soudal Quick-Step conquista anche Sofia davanti a Jonathan Milan. Silva conserva la maglia rosa nell’ultima tappa della Grande Partenza bulgara.

Paul Magnier chiude la Grande Partenza bulgara del Giro d’Italia 2026 da protagonista assoluto. Dopo il successo nella tappa inaugurale di Burgas, il francese della Soudal Quick-Step ha vinto anche la Plovdiv–Sofia, battendo allo sprint Jonathan Milan e Dylan Groenewegen al termine di una giornata velocissima ma senza particolari scossoni per la classifica generale.

Il Giro saluta così la Bulgaria dopo tre tappe intense e già ricche di indicazioni interessanti, soprattutto tra gli uomini più attesi per la maglia rosa.

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La terza tappa del Giro, 174 chilometri da Plovdiv a Sofia, sembrava destinata a una volata di gruppo e così è stato. Il finale nella capitale bulgara, con strade larghe e lunghi rettilinei, ha favorito i treni dei velocisti e uno sprint molto tirato negli ultimi metri.

A imporsi è stato ancora Paul Magnier.

Il francese della Soudal Quick-Step ha sfruttato perfettamente la ruota di Jonathan Milan, uscendo negli ultimi metri e trovando lo spunto decisivo proprio sul rettilineo finale. Per Milan un altro secondo posto pesante dopo una giornata corsa sempre nelle prime posizioni.

Terzo Dylan Groenewegen, mentre Madis Mihkels e Matteo Malucelli hanno chiuso la top five.

Per Magnier si tratta della seconda vittoria in tre giorni, un inizio di Giro che conferma il talento del giovane velocista francese.

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Sevilla ancora protagonista in fuga

Anche la terza giornata bulgara ha visto una fuga partire subito dopo il via.

A muoversi sono stati Diego Pablo Sevilla, Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli, protagonisti di una lunga azione controllata dal gruppo ma mai davvero lasciata andare. Ancora una volta Sevilla si è confermato uno degli uomini più attivi di questo avvio di Giro.

Lo spagnolo della Polti VisitMalta ha conquistato il GPM del Passo di Borovets, rafforzando ulteriormente il suo vantaggio nella classifica degli scalatori.

Il gruppo, però, ha mantenuto sempre la situazione sotto controllo e la fuga è stata ripresa soltanto negli ultimi 600 metri, quando i treni delle squadre dei velocisti hanno aumentato definitivamente il ritmo.

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Silva resta in rosa, i big aspettano l’Italia

La tappa di Sofia non ha cambiato la classifica generale.

Guillermo Thomas Silva ha difeso senza difficoltà la maglia rosa conquistata ieri a Veliko Tarnovo, mentre gli uomini di classifica hanno preferito evitare rischi nell’ultima giornata prima del trasferimento in Italia.

Dopo tre tappe, però, il Giro ha già mostrato alcuni segnali importanti.

Jonas Vingegaard ha dato l’impressione di essere il punto di riferimento tra i favoriti, Egan Bernal si è mosso con aggressività nelle prime giornate e Giulio Pellizzari ha confermato di poter restare vicino ai migliori.

Da martedì, con l’arrivo in Calabria, la corsa potrebbe cambiare nuovamente ritmo.

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Ordine d’arrivo – 3ª tappa

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – 4h09’42”

2. Jonathan Milan (Lidl Trek) s.t.

3. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) s.t.

4. Madis Mihkels s.t.

5. Matteo Malucelli s.t.

6. Erlend Blikra s.t.

7. Pascal Ackermann s.t.

8. Davide Ballerini s.t.

9. Tobias Lund Andresen s.t.

10. Enrico Zanoncello s.t.

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Classifica generale – Maglia Rosa

1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) – 13:10:05

2. Florian Stork +4”

3. Egan Bernal +4”

4. Thymen Arensman +6”

5. Giulio Ciccone +6”

6. Jan Christen +10”

7. Martin Tjotta +10”

8. Johannes Kulset +10”

9. Enric Mas +10”

10. Lennert Van Eetvelt +10”

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Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier – 105 punti

2. Jonathan Milan – 64 punti

3. Tobias Lund Andresen – 42 punti

4. Madis Mihkels – 32 punti

5. Diego Pablo Sevilla – 28 punti

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Classifica scalatori – Maglia Azzurra

1. Diego Pablo Sevilla – 42 punti

2. Manuele Tarozzi – 12 punti

3. Jonas Vingegaard – 9 punti

4. Mirco Maestri – 8 punti

5. Alessandro Tonelli – 6 punti

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Classifica giovani – Maglia Bianca

1. Guillermo Thomas Silva – 13:10:05

2. Jan Christen +10”

3. Martin Tjotta s.t.

4. Johannes Kulset s.t.

5. Lennert Van Eetvelt s.t.

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Martedì si riparte dalla Calabria

Domani il Giro osserverà il primo giorno di riposo prima del trasferimento in Italia.

La corsa ripartirà martedì con la Catanzaro–Cosenza: 144 chilometri e circa 1800 metri di dislivello in una tappa movimentata che potrebbe già creare nuovi distacchi tra gli uomini di classifica.

La Bulgaria ha acceso il Giro. L’Italia dirà chi può davvero vincerlo.