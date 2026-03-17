Mugnano del Cardinale, laurea con lode per Adriana Cillo: 110 e lode in Design della Comunicazione

MUGNANO DEL CARDINALE — Traguardo importante per la giovane Adriana Cillo, che nella giornata odierna ha conseguito la laurea magistrale in Design della Comunicazione e Multimedia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ottenendo il massimo dei voti: 110/110 con lode.

Un percorso di studi brillante, culminato con un risultato di grande prestigio che premia l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati nel corso degli anni.

Grande la soddisfazione della famiglia: i genitori Antonio e Anna Biancardi, insieme al fratello Giuseppe, hanno voluto esprimere tutto il loro orgoglio e affetto con un messaggio di auguri:

“Tantissimi auguri per un futuro roseo e pieno di soddisfazioni”.

Agli auguri si unisce anche l’intera famiglia, che ha voluto condividere questo momento speciale.

Ad Adriana vanno i migliori auguri per un futuro ricco di successi personali e professionali.