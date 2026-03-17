Quattro giovani dell’Unicusano Avellino Basket convocati al progetto Italia Academy

Il settore giovanile dell’Unicusano Avellino Basket continua a distinguersi come una delle realtà più solide e promettenti del territorio irpino. Un nuovo importante riconoscimento arriva con la convocazione di quattro giovani atleti biancoverdi alle Selezioni Regionali del Settore Squadre Nazionali, nell’ambito del progetto Italia Academy.

Il raduno si terrà il prossimo 20 marzo presso il PalaVesuvio di Napoli e sarà guidato dai tecnici Marco Sodini e Marco Ramondino, figure di riferimento nel panorama cestistico nazionale.

A rappresentare i colori biancoverdi saranno:

•Daniele Mallardo, convocato nella selezione regionale 2010/2011, che lavorerà sotto la guida di coach Sodini;

•Emidio Zuccardi, Antonio Carullo e Costantino Carullo, selezionati per la categoria 2008/2009 e seguiti da coach Ramondino, attuale assistente della Nazionale Italiana guidata da Luca Banchi.

Le soddisfazioni per il club avellinese non si fermano qui. Il giorno successivo, 21 marzo alle ore 10:00, presso il Museo Irpino, Antonio e Costantino Carullo saranno protagonisti di una cerimonia di premiazione. I due giovani riceveranno un riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti, in particolare per la partecipazione al Trofeo CONI Italia Nazionale e per i traguardi raggiunti nei campionati federali Under 16.

Un doppio motivo di orgoglio per la società, che vede premiato il lavoro svolto quotidianamente sul vivaio. Come sottolineato dal responsabile del settore giovanile:

“Le convocazioni non sono solo un traguardo individuale per i ragazzi, ma il coronamento del lavoro di tutto lo staff tecnico. Questi riconoscimenti rappresentano uno stimolo a continuare a investire con convinzione nel futuro.”

L’Unicusano Avellino Basket conferma così la propria vocazione nella crescita dei giovani talenti, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo del basket italiano.