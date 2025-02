MUGNANO DEL CARDINALE. L’Associazione Pro Maio Santa Filomena dona 1000 euro: un gesto di solidarietà e fede

Un importante gesto di generosità è stato compiuto dall’Associazione Pro Maio Santa Filomena, che in perfetta sinergia con il Comitato Santa Filomena, ha donato 1000 euro per sostenere iniziative di valore per la comunità.

L’impegno e i sacrifici di tanti volontari hanno portato a questo risultato, dimostrando che quando si lavora con dedizione e uno scopo comune, i frutti non tardano ad arrivare.

L’associazione, con spirito di devozione, affida i suoi sforzi alla protezione e alle grazie di Santa Filomena, con la speranza di poter fare sempre di più per la comunità.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione, l’Associazione Pro Maio Santa Filomena invita a partecipare ai prossimi eventi, assicurando che non mancheranno nuove occasioni di incontro e condivisione.

Infine, un pensiero speciale è rivolto a Biagio Litto, un amico che sta affrontando una dura battaglia:

“Forza Biagio, non mollare! Siamo con te.”