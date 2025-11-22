Mugnano del Cardinale, l’albero di Natale installato su uno stallo per disabili: arrivano le precisazioni del Comune

Ha fatto rapidamente discutere la collocazione temporanea della struttura dell’albero di Natale su uno stallo riservato ai disabili in piazza, nei pressi del Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale. La fotografia circolata sui social mostra chiaramente l’installazione natalizia posizionata al centro di un parcheggio contrassegnato dall’apposita segnaletica orizzontale, sollevando immediate perplessità tra i cittadini.

In molti hanno infatti sottolineato come gli spazi destinati alle persone con disabilità debbano restare sempre liberi e accessibili, anche durante i lavori di montaggio delle luminarie o di altre decorazioni per il periodo festivo. Un principio che, secondo diversi residenti, sarebbe dovuto essere rispettato anche in questa circostanza.

A seguito delle segnalazioni, è arrivata la precisazione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Alessandro Napolitano ha infatti fatto sapere che, per tutto il periodo in cui l’albero di Natale ha occupato lo stallo riservato, è stato realizzato un nuovo posto auto per disabili a breve distanza, completo di segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa vigente. Una soluzione adottata – spiega l’amministrazione – proprio per evitare qualsiasi disagio alle persone con difficoltà motorie.