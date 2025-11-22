Laceno, l’inverno fa il suo ingresso: prima neve sull’altopiano e sui Monti Picentini(foto)

LACENO — Una nevicata silenziosa e inattesa ha avvolto questa mattina l’altopiano del Laceno e i Monti Picentini, ridisegnando il paesaggio con una velatura bianca che ha iniziato a formarsi già intorno ai 1100 metri di quota. I fiocchi, caduti con costanza nelle prime ore del giorno, hanno ricoperto sentieri, prati e boschi, restituendo alla località irpina un’atmosfera pienamente invernale.

Gli operatori turistici osservano il fenomeno con prudente ottimismo. Dopo stagioni caratterizzate da precipitazioni discontinue o insufficienti, il ritorno della neve riaccende la speranza di un inverno più regolare, capace di riportare sull’altopiano appassionati di montagna, famiglie e gruppi di escursionisti.

Proprio un piccolo gruppo di camminatori è stato tra i primi a percorrere i tracciati imbiancati, lasciando impronte sottili su un manto ancora intatto. La loro presenza, discreta e quasi fuori dal tempo, ha aggiunto una nota poetica alla scena, come se l’inverno si fosse annunciato non attraverso un evento straordinario, ma con una semplice promessa: quella di tornare.

Laceno rimane, per chi lo frequenta da anni, un luogo che si lascia attraversare in ogni stagione, con la stessa capacità di stupire anche quando la neve arriva solo per poche ore. La nevicata di oggi non segna soltanto l’inizio di un nuovo ciclo meteorologico, ma ricorda anche la fragilità e la bellezza di questi paesaggi dell’Appennino meridionale.

Fonte foto: pagina ufficiale Laceno.net (Facebook)