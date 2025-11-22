Marcianise, grave incidente allo scalo merci: operaio perde una gamba durante una manovra

MARCISANISE – Drammatico incidente sul lavoro, ieri sera, nello scalo merci Maddaloni–Marcianise. Un operaio addetto alle manovre è rimasto gravemente ferito durante un’operazione di movimentazione: la sua gamba è finita schiacciata tra un carro ferroviario in movimento e una gru.

L’impatto, violentissimo, gli ha causato lesioni così profonde da rendere necessaria l’amputazione dell’arto dal ginocchio in giù. L’uomo è stato soccorso immediatamente dai colleghi e poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti Polfer, personale dell’Asl di Caserta e i tecnici incaricati dei rilievi. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando il rispetto delle misure di sicurezza previste nel terminal logistico.

Duro il commento dei sindacati dei trasporti, che parlano di “ennesimo episodio che riporta al centro l’emergenza sicurezza nei luoghi di lavoro” ed esprimono vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia. “Non possiamo permettere che ci si abitui a tragedie simili. Ogni incidente lascia una ferita profonda”, dichiarano.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e accertare se tutte le procedure operative fossero rispettate.