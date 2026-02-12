Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Chiara Monteforte

La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe attorno alla famiglia Petrillo per la scomparsa della signora Chiara Monteforte, coniugata Petrillo, venuta a mancare serenamente all’età di 77 anni.

A darne il triste annuncio sono il marito Pellegrino, i figli, le figlie, il fratello, le sorelle, i generi, le nuore, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

I funerali si terranno domani, 13 febbraio, alle ore 10:00. Il corteo funebre partirà dall’abitazione in via dell’Uguaglianza per raggiungere la Parrocchia Maria SS. del Carmine, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, la famiglia saluterà in chiesa.

Una perdita che lascia un vuoto profondo nella comunità locale, che oggi ricorda Chiara Monteforte con affetto e gratitudine per la sua vita dedicata alla famiglia e ai valori della fede.