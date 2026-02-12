Topo morto in una pentola della mensa scolastica: intervengono Carabinieri e Nas a San Paolo Bel Sito

Momenti di tensione in un istituto comprensivo di San Paolo Bel Sito, dove un topo morto è stato rinvenuto all’interno di una pentola nella cucina della mensa scolastica, poco prima della distribuzione dei pasti agli alunni della scuola primaria.

A fare la scoperta è stata un’operatrice della società incaricata del servizio di refezione, che durante le operazioni preliminari alla somministrazione ha notato la presenza del roditore all’interno del contenitore. Immediatamente è stata avvisata la dirigente scolastica, che ha allertato i Carabinieri della locale stazione.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i primi accertamenti. Il roditore, già privo di vita al momento del ritrovamento, è stato sequestrato per le verifiche del caso. Nessun alunno ha consumato il cibo proveniente dalla preparazione interessata.

Successivamente sono giunti anche i tecnici dell’Asl competente e i Carabinieri del NAS Napoli, che hanno avviato ulteriori controlli igienico-sanitari e verifiche sulla filiera della preparazione dei pasti.

Sono in corso accertamenti per chiarire le modalità dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.