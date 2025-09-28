Mugnano del Cardinale: il Centro Sociale Anziani e Pensionati Intercomunale “L’Unione” chiede la riqualificazione dell’ex ambulatorio. Martedì la riunione con le associazioni

Il Centro Sociale Anziani e Pensionati Intercomunale “L’Unione” ha ufficialmente presentato al Comune di Mugnano del Cardinale una richiesta di convenzione per l’utilizzo e la riqualificazione dell’ex ambulatorio comunale, oggi in stato di abbandono.

L’associazione, guidata dal presidente Carmine Bianco, ha proposto di trasformare la struttura in un vero e proprio polo sociale e culturale intercomunale, a disposizione non solo degli anziani ma di tutta la collettività del Baianese. Il progetto, come emerge dagli atti e dalle relazioni tecniche allegate, prevede la realizzazione di spazi ricreativi, culturali e di aggregazione, aree esterne dedicate al gioco dei bambini e al relax, piste di bocce, sale per attività teatrali, musicali e di formazione.

Il progetto di riqualificazione

La relazione tecnica, firmata dall’ingegnere Angelo Mancuso, ha evidenziato gli interventi necessari per il recupero della struttura vandalizzata: infissi, impianti idrici ed elettrici, cartongesso, riscaldamento e tinteggiatura. Il prospetto economico complessivo ammonta a circa 25.500 euro, con la possibilità di una realizzazione parziale stimata in circa 9.900 euro per rendere subito fruibile una parte dell’immobile.

Finalità sociali

Il Centro “L’Unione”, senza scopo di lucro, sottolinea l’importanza di creare un luogo che contrasti solitudine ed emarginazione, promuova socializzazione intergenerazionale e sostegno alle fasce sociali più deboli. «Non vogliamo solo un luogo per gli anziani, ma un punto di incontro aperto e inclusivo, capace di dare servizi e opportunità a tutta la comunità» – si legge nella richiesta inoltrata al Comune.

La riunione di martedì

Per discutere della proposta e delle iniziative future, il 30 settembre 2025 alle ore 18.00 presso il Comune di Sirignano si terrà un incontro con tutte le associazioni mandamentali. L’obiettivo è quello di avviare un confronto collettivo sui problemi sociali del territorio e sulle modalità di attuazione del progetto.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutte le realtà associative e ai cittadini interessati in particolare ai giovani e ai cittadini con figli adolescenti e portatori di disabilità.