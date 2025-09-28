Mugnano del Cardinale, alle 17 la processione di San Michele

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità si prepara a vivere un momento di intensa devozione: oggi pomeriggio, alle ore 17.00, prenderà il via la tradizionale processione di San Michele Arcangelo.
La statua del Santo attraverserà le strade del paese, accompagnata dalla preghiera dei fedeli e dal suono dei canti religiosi. Al termine della processione verrà celebrata la Santa Messa, officiata da don Giuseppe Autorino.
Un sentito ringraziamento va al Comitato Festa di San Michele, che con dedizione custodisce e rinnova ogni anno questa tradizione secolare.
La celebrazione di San Michele rappresenta per Mugnano del Cardinale un momento di fede e di unità comunitaria, rinnovando il legame profondo che unisce i cittadini al loro Santo.