Il Mugnano con un secco 3 a 0 ha steso il Real Caposele!

Un debutto che resterà negli annali: l’ASD Mugnano del Cardinale ha fatto il suo ingresso nel campionato di Prima Categoria con una prestazione semplicemente stratosferica, travolgendo il Real Caposele con un netto e inequivocabile 3-0. Il campo ha parlato chiaro: questa squadra è pronta a stupire, e lo ha dimostrato con una determinazione e una qualità di gioco che hanno lasciato senza scampo gli avversari.

Fin dai primi minuti, i ragazzi di Mugnano hanno imposto il proprio ritmo, un pressing asfissiante e manovre rapide che hanno messo in costante difficoltà la difesa del Caposele. L’apertura delle danze è stata affidata all’esperienza e al talento di Ciro Di Costanzo, che con un eurogoal ha sbloccato il risultato, caricando l’ambiente e spianando la strada al trionfo.

Ma la vera rivelazione di giornata è stato il giovanissimo Raffaele Schettino infatti il suo gol non è stato solo un raddoppio fondamentale per il punteggio, ma il sigillo di una prestazione eccezionale. Con la sua freschezza atletica e la visione di gioco, Schettino ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una colonna portante di questa squadra, un talento su cui la società ha riposto grande fiducia.

A chiudere i giochi e a mettere il punto esclamativo su un pomeriggio da incorniciare ci ha pensato Stefano Pecchia che con il suo goal ha fissato il risultato sul 3-0, coronando una prova di grande sostanza e garantendo i primi, meritatissimi tre punti in classifica. Tre marcatori diversi, tre storie che si intrecciano per un unico, fantastico successo corale.

Il lavoro dietro le quinte: squadra, nister e società tutti uniti.

Questa vittoria netta non è frutto del caso, ma della dedizione e della visione di un intero movimento. Un plauso speciale va, infatti, al mister e a tutto lo staff tecnico, che in queste settimane hanno plasmato un gruppo unito, tatticamente preparato e affamato di vittorie. La condizione fisica impeccabile e l’organizzazione in campo riflettono l’eccellente lavoro svolto in allenamento.

Infine, l’omaggio doveroso va alla Società dell’ASD Mugnano del Cardinale. È grazie al loro impegno, al loro supporto logistico e morale, e alla loro serietà programmatica che un debutto così roboante è stato possibile. Hanno creato le fondamenta per un progetto solido, che oggi raccoglie i suoi primi, dolcissimi frutti.

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’ASD Mugnano del Cardinale si candida a essere la vera sorpresa di questo campionato. L’entusiasmo è alle stelle: il sogno è appena iniziato!(L.C.)