MUGNANO DEL CARDINALE. Filomeno Caruso: “Il 5 giugno è la giornata mondiale dell’Ambiente, ma dai politici, in questa campagna elettorale, nessun progetto”

Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unte nel 1972 che viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Ho voluto riproporre un convegno di alcuni fa (vedi video allegato) che facemmo nella sala consiliare del comune di Mugnano del Cardinale. In questi giorni di campagna elettorale non ho sentito un progetto serio e costruttivo sulla difesa dell’ambiente. Tanti pronunciano il creato senza conoscerne il vero significato tante parole inutili spese in occasioni di qualche incontro. Un mio carissimo amico e collega Antonio Pasciuto presidente Assimas dice sempre: E poi? Cosa facciamo per diminuire l’inquinamento da nanoparticelle? Cosa facciamo per tutelare un bene prezioso e primario come l’acqua? Cosa facciamo per ridurre l’inquinamento dei mari e fiumi da nanoplastiche? Cosa facciamo contro l’aumento della temperatura? Cosa facciamo per salvaguardare il patrimonio boschivo? Direbbe una famosa canzone di mina: parole.. parole.. parole, fatti concreti ad iniziare da piccole azioni quotidiane incominciando dalle scuole con il laudato si di San Francesco e l’ enciclica di papa Francesco senza dimenticare che la terra l’abbiamo ricevuta in dono dai nostri avi e dobbiamo renderla un eden per le generazioni future. (Dott. Filomeno Caruso)

