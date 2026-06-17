Mugnano del Cardinale, festa e brindisi per gli 80 anni del professor Stefano D’Apolito

Una giornata speciale per il professor Stefano D’Apolito, che ha festeggiato il traguardo degli 80 anni circondato dall’affetto di amici e componenti del Comitato Festa e Battenti Santa Filomena.

Per l’occasione, nella sede storica dei Battenti si è svolto un momento conviviale all’insegna dell’amicizia e dei ricordi. Tra brindisi, dolci e tanta allegria, i presenti hanno voluto rendere omaggio a una figura da sempre stimata e benvoluta dalla comunità mugnanese.

Il Comitato Festa e Battenti Santa Filomena rivolge al professor D’Apolito i più sinceri auguri di buon compleanno, ringraziandolo per la sua vicinanza e per il contributo umano e culturale offerto nel corso degli anni.

Agli auguri si unisce anche la redazione di BiNews, che augura al professor Stefano D’Apolito tanta salute, serenità e ancora numerosi momenti felici da condividere con la famiglia e con gli amici.

Buon compleanno, professore!