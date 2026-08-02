Avellino si veste di biancoverde: il 7 agosto Piazza Libertà diventa la casa dei tifosi

Non sarà una semplice presentazione delle nuove maglie. Sarà una serata pensata per raccontare il legame tra una squadra e la sua gente, trasformando il cuore della città in un punto d’incontro dove identità, appartenenza e passione si fonderanno sotto gli stessi colori.

Venerdì 7 agosto, alle 19:30, Piazza Libertà ospiterà la presentazione ufficiale dell’Avellino e delle nuove divise per la stagione 2026/2027, un appuntamento organizzato dall’Associazione ”…per la Storia…” insieme al presidente Mario Dell’Anno.

Lo slogan scelto per l’evento racchiude perfettamente il significato della manifestazione: “Non è solo una maglia. È un popolo che torna a riconoscersi.” Un messaggio che va oltre il semplice lancio della nuova divisa e richiama il forte senso di appartenenza che da sempre accompagna i colori biancoverdi.

L’obiettivo è quello di abbattere ogni distanza tra squadra e tifosi. Giocatori e sostenitori saranno fianco a fianco nella piazza simbolo del capoluogo irpino, in un momento che vuole celebrare la storia del club ma anche aprire ufficialmente una nuova stagione, quella del ritorno in Serie B.

L’evento rappresenterà anche la prima occasione per vedere da vicino i protagonisti della nuova Avellino di Alessandro Nesta, conoscere le divise che accompagneranno il campionato e respirare l’entusiasmo di una tifoseria che attende con impazienza l’inizio della stagione ufficiale.

L’Associazione “…per la Storia…” ha scelto una comunicazione fortemente evocativa, puntando sul concetto di comunità più che su quello commerciale. “Una piazza, una squadra, due colori, una passione e una provincia intera pronta a stringersi intorno ad essi”, si legge nel messaggio di presentazione dell’iniziativa.

Dopo settimane di mercato, ritiro estivo e amichevoli, adesso arriva il momento dell’abbraccio con la città. Il 7 agosto Piazza Libertà tornerà a tingersi di biancoverde, per una serata che vuole essere molto più della presentazione di una maglia: l’inizio simbolico di una nuova avventura da vivere insieme.