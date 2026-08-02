Il Baianese applaude il giovane tenore Matthew Lamberti: protagonista alla Parata del Centenario della SSC Napoli

QUADRELLE (AV) – Talento, passione e amore per la musica continuano a caratterizzare il percorso artistico del giovane tenore Matthew Lamberti, che ieri è stato tra i protagonisti della Parata del Centenario della SSC Napoli, il grande evento organizzato nel cuore di Napoli per celebrare i 100 anni di storia del club azzurro. La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di artisti tra musicisti, attori, performer e figuranti, chiamati a raccontare attraverso l’arte l’identità e la storia della città e della squadra partenopea.

Al termine della manifestazione, Matthew Lamberti ha ricevuto il prestigioso Attestato Ufficiale di Partecipazione rilasciato dalla SSC Napoli, con il quale il club ha voluto ringraziare gli artisti che hanno contribuito, con talento, creatività e passione, alla riuscita di uno degli eventi più importanti del programma celebrativo del Centenario.

Per il giovane artista non si tratta del primo riconoscimento. Il suo percorso musicale è iniziato fin da giovanissimo, distinguendosi subito per una voce intensa e raffinata. Ha fatto parte del Gospel Quintet del Teatro di San Carlo di Napoli, esperienza che ha contribuito alla sua crescita artistica, portandolo a confrontarsi con uno dei più prestigiosi teatri lirici del mondo.

Nel 2014 Matthew Lamberti conquistò il Baiano Music Festival, imponendosi nella sezione dedicata al miglior brano inedito con “Di te m’innamoro”, una canzone dedicata al delicato tema della dislessia, ricevendo unanimi consensi dalla giuria e dal pubblico.

Anche Binews, nel 2015, aveva dedicato spazio al giovane cantante, definendolo “un giovane, ma grande artista”, ricordando la conquista del Premio Bassa Irpinia e sottolineando le sue straordinarie qualità vocali, già allora apprezzate in numerose manifestazioni canore.

La recente partecipazione alla Parata del Centenario della SSC Napoli rappresenta oggi un ulteriore tassello di un percorso artistico in continua crescita. L’evento, partito simbolicamente alle 19:26 da Piazza Carità e conclusosi in Piazza del Plebiscito con uno spettacolo di musica, teatro e luci, ha coinvolto oltre 400 artisti, trasformando il centro di Napoli in un grande palcoscenico dedicato alla storia del club e della città.

Per Quadrelle e per tutto il Mandamento Baianese è motivo di orgoglio vedere un proprio concittadino distinguersi in una manifestazione di rilievo nazionale, portando sul prestigioso palco del Centenario il talento, la preparazione e la passione che da sempre contraddistinguono Matthew Lamberti.

Il riconoscimento conferito dalla SSC Napoli è il simbolo di un impegno costante e della capacità di trasformare la passione per il canto in un percorso ricco di soddisfazioni.

A Matthew Lamberti va l’augurio che questo importante traguardo sia soltanto una nuova tappa di una carriera artistica sempre più ricca di successi, continuando a rappresentare con orgoglio Quadrelle, l’Irpinia e la grande tradizione musicale campana.