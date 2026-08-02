Atletico Sirignano, il nuovo allenatore arriva… da condottiero romano: presentato Felice Sirignano

di Francesco Piccolo

C’è chi presenta un allenatore con una foto di rito e poche righe di comunicato. L’Atletico Sirignano, invece, ha deciso di raccontare una storia.

Per annunciare Felice Sirignano sulla panchina rossoblù, il club ha scelto un’immagine d’impatto: il nuovo tecnico trasformato in un condottiero romano, con armatura, spada e scudo impreziosito dal logo della società, sullo sfondo di un campo di battaglia. Una presentazione originale, capace di catturare subito l’attenzione e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Il messaggio pubblicato sui canali ufficiali è chiaro: «Il nostro condottiero è pronto a guidare la battaglia».

Non è soltanto un’immagine d’effetto. È il modo con cui la società ha voluto presentare il nuovo corso, richiamando quei valori che intende portare in campo: carattere, sacrificio, identità e spirito di gruppo.

Nel comunicato, l’Atletico Sirignano descrive Sirignano come un uomo di campo, chiamato a trasmettere mentalità e personalità alla squadra, con l’obiettivo di costruire un gruppo riconoscibile e pronto ad affrontare ogni partita con coraggio e determinazione.

Una presentazione fuori dagli schemi, curata anche dal punto di vista grafico, che in poche ore ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati sui social. L’immagine del tecnico nelle vesti di generale romano rappresenta il simbolo di un nuovo percorso che la società spera possa tradursi in entusiasmo e risultati.

Adesso, però, si passa dalle immagini al lavoro quotidiano. Per Felice Sirignano comincia la parte più importante: conoscere il gruppo, trasmettere la propria idea di calcio e costruire una squadra capace di essere protagonista.

La presentazione ha già colpito nel segno.

Adesso toccherà al campo trasformare quella suggestione in risultati. Perché le battaglie più importanti non si vincono sui social, ma ogni domenica, novanta minuti alla volta.