Avella: Katia Abate celebra i suoi splendidi 40 anni

AVELLA (AV) – Una giornata di gioia e di emozioni per Katia Abate, che oggi festeggia il prestigioso traguardo dei 40 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene.
Per questa ricorrenza così importante arrivano gli auguri più sinceri dalla cognata Carmela e dal fratello Nicola, che hanno voluto dedicarle un messaggio ricco di affetto:
“Oggi hai raggiunto un traguardo importante della vita. Ti auguriamo tanta felicità, serenità e che ogni tuo desiderio possa realizzarsi. Buon compleanno, Katia!”
Quarant’anni rappresentano una tappa significativa, da vivere con il sorriso e con la consapevolezza del cammino percorso, guardando al futuro con entusiasmo e fiducia.
Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri rivolti a Katia Abate, augurandole una giornata indimenticabile, ricca di amore, salute, soddisfazioni e di tanti momenti felici da condividere con la sua famiglia.
Buon 40° compleanno, Katia! Cento di questi giorni!