Taurano si accende con “Baldoria”: il 4 agosto musica e divertimento nel centro storico

L’estate di Taurano si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento. Martedì 4 agosto, il centro storico del paese farà da cornice a “Baldoria”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Taurano, pronto ad animare una delle notti più attese del calendario estivo.

Protagonista della serata sarà il DJ set di Salvatore Ferraro, che accompagnerà il pubblico con un mix di musica e intrattenimento, trasformando il cuore del paese in una grande pista a cielo aperto.

L’iniziativa punta a coinvolgere giovani, famiglie e visitatori in una serata di aggregazione e spensieratezza, valorizzando il centro storico e offrendo un’occasione per vivere Taurano in un’atmosfera di festa.

La Pro Loco invita cittadini e turisti a partecipare numerosi a un appuntamento che promette energia, buona musica e tanto divertimento, contribuendo a rendere ancora più vivace l’estate tauranese.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 4 agosto, nel centro storico di Taurano, per una notte tutta da vivere sotto le stelle.