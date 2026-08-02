Quindici: Buon compleanno a Gerardo Ferrara!

QUINDICI (AV) – Una giornata speciale quella di oggi per Gerardo Ferrara, che festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto della sua splendida famiglia.
A lui giungono i più sinceri auguri dalla moglie e dai figli, che gli augurano una giornata ricca di gioia, serenità e amore.
Un pensiero affettuoso arriva anche dalla mamma Luigia, dai fratelli e dalle sorelle, che gli sono sempre vicini con il loro affetto.
Un augurio speciale è quello della sorella Nicoletta, che con tutto il cuore gli dedica queste parole:
“Augurissimi Gerardo! Ti auguro tanta salute, felicità e serenità. Che questo compleanno sia solo uno dei tanti da festeggiare insieme. Cento di questi giorni! Ti vogliamo tanto bene!”
Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri, formulando a Gerardo Ferrara un felice compleanno e un futuro ricco di soddisfazioni, salute e tanti momenti felici.