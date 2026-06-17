Avellino, il saluto del Commissario Straordinario Giuliana Perrotta: «Porto con me il ricordo di una comunità ricca di valori»

In attesa che con la convalida degli eletti, il Sindaco in pectore, avv. Nello Pizza possa ufficialmente dare avvio alla nuova amministrazione ordinaria, ultimi impegni in questi giorni per la Commissaria Straordinaria, dott.ssa Giuliana Perrotta, presente in città, per sottoscrivere alcuni atti e salutare il Prefetto della Provincia, dott.ssa Rossana Riflesso e il vescovo mons. Guido Aiello.

Ieri, in mattinata, la Commissaria ha consegnato personalmente al Sindaco, al termine di un incontro cordiale e proficuo, la Relazione di fine gestione con l’indicazione delle problematiche affrontate e dei principali risultati conseguiti nel corso della gestione commissariale, affinché la nuova amministrazione possa conoscere nel dettaglio le azioni portate avanti in questi mesi e le questioni rimaste ancora aperte.

Giunta ormai alla fine del suo incarico, la dott.ssa Perrotta desidera rivolgere il seguente messaggio di saluto all’ intera comunità:

“Al termine della mia esperienza alla guida del Comune, desidero rivolgere un saluto affettuoso e un sincero ringraziamento a tutta la comunità.

In questi mesi ho avuto l’opportunità di conoscere una realtà ricca di valori, di persone laboriose e profondamente legate al proprio territorio. Porto con me il ricordo dell’accoglienza ricevuta, delle tante occasioni di confronto e del senso di appartenenza che anima questa comunità.

Desidero ringraziare tutti i cittadini per la collaborazione, la pazienza e il rispetto con cui hanno accompagnato l’operato della gestione commissariale. Un ringraziamento sentito va anche alle Istituzioni, alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine, alla magistratura, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito con spirito costruttivo al bene comune.

Un pensiero di particolare gratitudine è rivolto alle donne e agli uomini del Comune. La Segretaria Generale, i dirigenti, gli impiegati, e tutto il personale hanno svolto il proprio lavoro con serietà, competenza e grande senso del dovere, affrontando ogni sfida con disponibilità e dedizione. Senza il loro impegno quotidiano non sarebbe stato possibile garantire la continuità dell’azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

Un sentito ringraziamento va ai subcommissari: il dr Onofrio Padovano, viceprefetto vicario, la dott.ssa Elisabetta De Felice, capo di Gabinetto della Prefettura e dr Vincenzo lannuzzi, segretario generale in quiescenza, che hanno condiviso questa esperienza impegnativa e non hanno mai fatto mancare il loro supporto.

Lascio questo incarico con la consapevolezza di aver condiviso un tratto di strada importante con una comunità che merita attenzione e fiducia. In questi mesi non sono mancate difficoltà e problematiche particolarmente complesse che hanno richiesto attenzione, equilibrio e determinazione. Posso però affermare di aver dedicato a questo incarico il massimo impegno personale, mettendo a disposizione esperienza, energie e dedizione per affrontare ogni questione con serietà e nell’interesse della collettività.

È questo il patrimonio più significativo che porto con me al termine di questa esperienza.

A tutti voi rivolgo il mio più caloroso augurio di serenità, crescita e prosperità, nella certezza che il futuro saprà offrire, a questo bellissimo territorio, nuove opportunità e soddisfazioni.

Con riconoscenza e affetto. Il Commissario Straordinario, Giuliana Perrotta”.