Mugnano del Cardinale, caso anziana senza ambulanza: l’assessore Fulvio Litto interviene sul servizio di emergenza

MUGNANO DEL CARDINALE (AVELLINO) – Dopo il caso dell’anziana caduta in via Roma e rimasta a lungo senza soccorso sanitario, interviene l’assessore comunale Fulvio Litto, che solleva interrogativi e rilancia il tema dei servizi di assistenza sul territorio.
“Forse il 118 era impegnato, ma serve un’alternativa”
L’assessore invita a valutare anche il contesto operativo del sistema di emergenza: “Ancora una volta insisto, forse il servizio 118 era impegnato su un intervento di codice maggiore”.
Una riflessione che non giustifica l’accaduto, ma punta a evidenziare le criticità organizzative, soprattutto nei territori dove le risorse sono limitate e gli interventi possono sovrapporsi.
Il ruolo della Misericordia
Al centro dell’intervento di Litto c’è il tema della presenza di servizi alternativi: “Esiste una Misericordia con servizio h24 sul mandamento? Siccome si trattava di un piccolo trauma, poteva essere una soluzione”.
L’assessore richiama infatti la funzione delle associazioni di volontariato, che potrebbero intervenire nei casi meno gravi, alleggerendo il carico del 118 e garantendo tempi di risposta più rapidi.
“Servizi non solo a pagamento”
Non manca una critica diretta: “Si dovrebbero prendere seri provvedimenti per un servizio attivo solo a pagamento e non a disposizione di persone bisognose”.
Un passaggio che apre il dibattito sull’accessibilità dei servizi sanitari e di trasporto assistito, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.
“Questo era lo scopo della Misericordia”
Litto ricorda anche l’obiettivo originario dell’apertura della Misericordia in piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale:
“Assistere persone bisognose per raggiungere l’ospedale per visite mediche e piccoli incidenti di percorso, evitando di intralciare il servizio 118, che deve occuparsi dei casi gravi”.
Un tema che resta aperto
Le dichiarazioni dell’assessore arrivano dopo un episodio che ha scosso la comunità locale e riacceso il dibattito sull’efficienza del sistema di emergenza territoriale.
Tra carenze di mezzi, tempi di attesa e necessità di servizi integrativi, il caso dell’anziana di Mugnano del Cardinale continua a far discutere e pone interrogativi urgenti sulla gestione dei soccorsi nelle aree interne.