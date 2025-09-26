CASORIA: un taglio allo spaccio, il retrobottega del barbiere pusher. 49enne arrestato dai Carabinieri

Un salone di parrucchiere nel cuore di Casoria era diventato il copione perfetto di una doppia attività: acconciature alla luce del sole e, secondo le indagini, spaccio di marijuana nel retrobottega.

I Carabinieri della stazione di Casoria, insospettiti da alcune segnalazioni, hanno organizzato un blitz nel pomeriggio di ieri. Al momento dell’irruzione, tra clienti e forbici, i militari hanno trovato 69 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il titolare, un uomo di 49 anni di Casavatore, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio.

La scoperta conferma i sospetti che da tempo circolavano in paese: quel negozio non era soltanto un luogo per tagli di capelli, ma anche una presunta base di “tagli” molto meno innocui.