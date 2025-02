Nella notte, un incendio ha interessato un capannone in Contrada Mattinelle, dove erano stoccate 280 rotoballe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.