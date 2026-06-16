Montoro, transito mezzi pesanti Centro urbano di Chiusa

L’Amministrazione Comunale di Montoro è attiva da mesi sul problema transito di mezzi pesanti nel centro urbano di Chiusa. Già da marzo scorso, dopo aver ricevuto segnalazione da parte di cittadini di Chiusa e Madonna delle Grazie, abbiamo interessato immediatamente le autorità competenti e informato il portavoce del Comitato.

I cittadini hanno segnalato il costante transito di TIR che attraversano il rione per accedere a parte dell’area industriale di Montoro e Solofra, una presenza che mette a rischio la sicurezza stradale di pedoni e automobilisti.

Ad aprile scorso, la stessa Amministrazione ha sensibilizzato la Prefettura per far inserire nell’ordine del giorno del tavolo tecnico del COV “Comitato Operativo Viabilità” il tema della viabilità del rione Chiusa.

Ai COV partecipano: i sindaci, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e gli Enti preposti inviati.

In data 26 maggio 2026 la Prefettura ha convocato un tavolo tecnico a cui il sindaco ha preso parte insieme al Comandante della Polizia Municipale, in quella sede ho rappresentato tutte le preoccupazioni espresse dai cittadini – commenta il sindaco Carratu’ – già note alla Prefettura avendo ricevuto una petizione presentata dal Comitato.

In data 8 giugno, la Prefettura ha interessato le Forze dell’Ordine ad effettuare un sopralluogo congiunto con la Provincia di Avellino ed i rispettivi Comandi di Polizia locale di Montoro e Solofra; sopralluogo avvenuto lo scorso martedì 9 giugno per effettuare una obiettiva valutazione dei luoghi e del relativo traffico pesante e vagliare eventuali proposte di percorsi alternativi.

Preciso che la nostra Amministrazione comprende e fa proprie le esigenze dei cittadini di Chiusa, come primo cittadino – commenta Carratu’ – prenderò parte a tutti i tavoli istituzionali previsti dalla Prefettura per la risoluzione del problema. Il mio ruolo di sindaco non prevede la possibilità di adottare ordinanze destinate a limitare il traffico su strade provinciali come quella di Chiusa o vietare la percorrenza dei mezzi pesanti; come sindaco non posso imporre ad ANAS di vietare l’uscita di mezzi pesanti a Montoro Nord.

Allo stato attuale, parte del tratto interessato ha visto una sistemazione del manto stradale, da parte della provincia con la prossima collocazione della segnaletica orizzontale. Sarà nostro impegno richiedere la presenza di dissuasori e di ulteriore segnaletica verticale finalizzata a ridurre la velocità su quel tratto, proprio per migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti.

Una richiesta legittima quella dei cittadini di Chiusa fino ad ora non considerata da chi per oltre vent’anni si è occupato del nostro territorio. Nelle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale abbiamo previsto la realizzazione di una strada che colleghi l’uscita di Montoro Nord all’area degli insediamente produttivi di Montoro e Solofra che bypassi l’area abitativa, un modo per venire incontro alle esigenze delle attività produttive e di sicurezza dell’area.

Devo anche ribadire che in sede di COV si è puntualizzato che le attività industriali sono tutelate dal nostro ordinamento e con esse anche i livelli occupazionali degli addetti impegnati nelle realtà produttive insistenti nell’area Montoro Nord – Solofra. Non è facile coniugare le esigenze degli uni sugli altri, ma noi faremo la nostra parte affinchè la Provincia di Avellino metta in campo tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza stradale di tutti.